Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 7 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Le Seigneur des Anneaux : Return to Morix
  • Les jeux Coffee Stain sont en soldes : 
    Valheim
    Deep Rock Galactic
    Satisfactory
    Goat Simulator
    As We Descend
    Songs of Conquest
  • Parkitect
  • Desynced
  • Cities Skylines est gratuit ce week-end
  • Dune Awakening
  • Thalassa Edge of the Abyss
  • Parallel Experiment
  • Dead Cells
  • Rift Breaker est gratuit ce week-end
  • Ship Graveyard 2
  • Kingdom Rush 5 AllianceTD
  • Slay the Spire
  • Warhammer 40,000 Space Marine II
  • EA Sports FC 26
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
