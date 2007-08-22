Dernières actus
Publié le Samedi 7 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
MbofSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Le Seigneur des Anneaux : Return to Morix
- Les jeux Coffee Stain sont en soldes :
Valheim
Deep Rock Galactic
Satisfactory
Goat Simulator
As We Descend
Songs of Conquest
- Parkitect
- Desynced
- Cities Skylines est gratuit ce week-end
- Dune Awakening
- Thalassa Edge of the Abyss
- Parallel Experiment
- Dead Cells
- Rift Breaker est gratuit ce week-end
- Ship Graveyard 2
- Kingdom Rush 5 AllianceTD
- Slay the Spire
- Warhammer 40,000 Space Marine II
- EA Sports FC 26
