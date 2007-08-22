Dernières actus
Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
Battlefield REDSEC se teste en solo
C'est ouvert, allez-yBattlefield REDSEC organise dès aujourd'hui un week-end de test de Battlefield Labs - Live dans la version live du jeu. Dès ce jour et jusqu'au 9 mars, vous pourrez tester une version solo du mode Battle Royale.
Il ne s'agit que d'une première approche et ce mode pourra être modifié, selon les retours des joueurs. Il ne s'agit donc pas d'une nouveauté défiinitive.
Ce test est conçu pour aider les équipes de développement.
D'autres tests suivront avant l'arrivée finale du mode.
Rendez-vous sur le site officiel pour y accéder.
