Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
The Occultist dévoile sa date de sortie
le premier t est important, sinon c'est un jeu sur les lunettesThe Occultist est développé par Daloar et édité par Daedalic Entertainment. Il est prévu sur PC, sur Steam, où une démo gratuite est disponible, mais aussi sur PS5 et Xbox Series.
Le jeu vient dêtre annoncé pour une sortie au 8 avril 2026.
Il va vous raconter l'histoire d'Alan Rebels, spécialiste du paranormal. Alan se rend sur l'île de Sacrepierre. Il doit y élucider la disparition soudaine de son père. L’île de Sacrepierre était habitée jusqu’en 1950 par une secte qui s'est rendue coupable de meurtres et de sacrifices rituels. Personne ne s'est rendu sur l'île depuis...
A l'aide de son pendule occulte, un objet dont l'origine est inconnue, Alan va mener l'enquête. Et il va interagir avec les âmes torturées qui hantent les lieux. Même si, parfois, mieux vaut les éviter pour ne pas réveiller leur colère...
Une nouveau developer diary a été diffusé.
