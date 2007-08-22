Dernières actus
Forensics Crime Scene Detective ...
Kena: Bridge of Spirits arrive s...
Pégases 2026 : découvrez les g...
Docked : le jeu de docker est so...
Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Machine Gun Fury, un jeu multi-rétro
Hell yeah!Machine Gun Fury est un jeu rétro, sorti sur PC en 2022 et totalement passé à l'as. Personne n'en a parlé. Et pourtant... ce jeu rétro s'inspire des meilleurs jeux des années 80.
Il y a du Green Beret, du 1941, du Commando... autant de grands hits d'il y a 40 ans ou plus...
Trois personnages sont disponibles. Le but ? On s'en fout. Faut tuer des gens, des ennemis qui font rien qu'à terroriser le monde. Et ça va péter dans tous les sens.
Gameplay retro, graphismes retro, sons retro...
Le jeu est annoncé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nitnendo Switch pour le 20 mars prochain.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
Dernières Vidéos
- Capcom dévoile Pragmata, Mega Man, Monster Hunter Stories 3, Resident Evil et Street Fighter
- Battlefield REDSEC se teste en solo
- Here Comes The Swarm est sorti
- The Occultist dévoile sa date de sortie
- The Amusement, le nouveau jeu signé ARTE, sort le 16 avril
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD