- Machine Gun Fury, un jeu multi-rétro

Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Hell yeah!

Machine Gun Fury est un jeu rétro, sorti sur PC en 2022 et totalement passé à l'as. Personne n'en a parlé. Et pourtant... ce jeu rétro s'inspire des meilleurs jeux des années 80.Il y a du Green Beret, du 1941, du Commando... autant de grands hits d'il y a 40 ans ou plus...Trois personnages sont disponibles. Le but ? On s'en fout. Faut tuer des gens, des ennemis qui font rien qu'à terroriser le monde. Et ça va péter dans tous les sens.Gameplay retro, graphismes retro, sons retro...Le jeu est annoncé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nitnendo Switch pour le 20 mars prochain.