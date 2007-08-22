Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

En attendant la suite

Alors que sa suite est attendue pour cette année sur PC et PS5, le jeu Kena: Bridge of Spirits arrive sur Nintendo Switch 2 cet été. Aucune date précise n'a toutefois été dévoilée.Pour rappel, le jeu est sorti en 2021 sur PC, PS4 et PS5 et en 2024 sur consoles Xbox.Kena : Bridge of Spirits est un jeu d’action aventure mêlant narration, exploration, puzzle et combat. Les joueurs y incarnent Kena, une jeune guide spirituelle qui cherche à ramener l’équilibre dans un ancien village.Pour cela, elle va devoir libérer les esprits prisonniers de la forêt. Elle sera accompagnée par l'un d'eux.Le jeu débarque avec, inclus, tous les DLC sortis.