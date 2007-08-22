Dernières actus
Pégases 2026 : découvrez les g...
Docked : le jeu de docker est so...
Heave Ho 2 arrive cet été sur ...
Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Kena: Bridge of Spirits arrive sur Nintendo Switch 2
En attendant la suiteAlors que sa suite est attendue pour cette année sur PC et PS5, le jeu Kena: Bridge of Spirits arrive sur Nintendo Switch 2 cet été. Aucune date précise n'a toutefois été dévoilée.
Pour rappel, le jeu est sorti en 2021 sur PC, PS4 et PS5 et en 2024 sur consoles Xbox.
Kena : Bridge of Spirits est un jeu d’action aventure mêlant narration, exploration, puzzle et combat. Les joueurs y incarnent Kena, une jeune guide spirituelle qui cherche à ramener l’équilibre dans un ancien village.
Pour cela, elle va devoir libérer les esprits prisonniers de la forêt. Elle sera accompagnée par l'un d'eux.
Le jeu débarque avec, inclus, tous les DLC sortis.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
Dernières Vidéos
- Capcom dévoile Pragmata, Mega Man, Monster Hunter Stories 3, Resident Evil et Street Fighter
- Battlefield REDSEC se teste en solo
- Here Comes The Swarm est sorti
- The Occultist dévoile sa date de sortie
- The Amusement, le nouveau jeu signé ARTE, sort le 16 avril
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD