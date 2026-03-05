DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Jeudi 5 mars 2026 Ã 11:30:00 par Cedric Gasperini
Heave Ho 2 arrive cet Ã©tÃ© sur PC et consoles
Une bonne nouvelle !Sorti en 2019, Heave Ho est un chouette jeu français, développé par Le Cartel Studio, qui nous avait fait forte impression. La preuve, notre test paru lors de sa sortie.
Il s'agit d'un jeu multi en coop, pour 2 à 4 joueurs, dans lequel vous devez parcourir différents niveaux et en franchir chaque obstacle.
Des niveaux très différents les uns des autres, vous attendent avec toujours cette particularité : pour avancer, il faudra le faire en coordination avec les autres. Et ça risque d'être problématique...
Pour la première fois, le jeu sera jouable en ligne (il le sera toujours en mode local).
Sa suite, que nous attendons de pied ferme, sortira cet été sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. De quoi nous donner envie de retarder nos sorties à la plage.
A découvrir en vidéo.
