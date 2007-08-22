- eFootball Kick-Off! sort le 3 juin

Publié le Jeudi 5 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mais non ? Messi !

Konami sortira eFootball Kick-Off! sur Nintendo Switch 2 le 3 juin prochain. Le jeu est inspiré de la série PES, et proposera tout ce qu'un jeu de foot classique peut proposer : jeu solo, multi en ligne ou en local, et plusieurs modes de jeu.Vous pourrez notamment dans le mode Circuit mondial, créer votre prore équipe et vous lancer dans des tournois. Vous pourrez alors recruter des joueurs d'équipes vaincues et récupérer de l'argent pour débaucher les meilleurs joueurs des autres équipes. Dans le mode Coupe Internationale, vous pourrez participer à la Coupe du Monde (appelée différemment puisque Konami n'en a pas les droits). Enfin, un mode débutant, à 6 contre 6, sera aussi présent.Konami veut avant tout proposer une expérience accessible, pour tous, même les novices.Le but n'est pas de faire une simulation de foot, mais plutôt un jeu orienté arcade où le fun prévaut sur le réalisme.Lionel Messi sera la figure de ce nouvel opus.