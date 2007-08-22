Dernières actus
Publié le Mercredi 4 mars 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
The Legend of Khiimori est sorti en accès anticipé
One steppe beyondThe Legend of Khiimori vient de sortir en accès anticipé sur PC. On vous rappelle que le vous met dans la peau d'une coursière mongole, au XIIIe siècle. Vous allez parcourir les steppes mongoles, de jour comme de nuit, pour livrer des colis et des lettres.
Ça a l'air beau, bien foutu, certes pas parfait (une ou deux animations foireuses dans la vidéo), mais franchement, le jeu nous tente bien.
Vous rencontrerez des alliés, des ennemis, devrez gérer l'endurance de votre monture... Au fil de votre progression, vous pourrez améliorer votre équipement mais aussi vos chevaux. Il faudra récolter des ressources, de la nourriture, créer des objets, vendre, fabriquer poudres et flèches...
Au final, le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est développé par Aesir Interactive et NightinGames, et sera édité par Mindscape.
