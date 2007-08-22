Tides of Tomorrow démarre ses précommandes en vidéo

Publié le Mercredi 4 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Chaque homme est une île

Toujours prévu pour le 22 avril prochain, Tides of Tomorrow se déroule sur la planète océan Elynd. Alors qu'une épidémie frappe les habitants, vous allez dévoir naviguer d'île en île, de village flottant en village flottant, dans l'espoir de découvrir un remède.Au fil de vos rencontres, vous vous trouverez des alliés, mais vous ferez aussi des ennemis. Petite paritcularité de ce jeu d'aventure et d'exploration à choix multiples : les choix des autres joueurs, que vous aurez préalablement définis comme amis, impacteront aussi votre jeu. Vous pourrez en effet lier votre histoire aux leurs, faisant que leurs choix impacteront vos relations avec les personnages et donc leurs réactions à votre égard. De la même manière, vos choix et décisions impacteront leurs parties.Le jeu est toujours prévu sur PC mais aussi sur Xbox Series et PS5. Il est signé Digixart, à qui l'on doit le jeu Road 96, et édité par Deep silver.Les précommandes sont ouvertes, et vous avez droit à une vidéo en bonus :