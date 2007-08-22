Dernières actus
Publié le Mercredi 4 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Space Tales arrive le 11 mars
Place à l'humainSpace Tales est un jeu de stratégie dans lequel vous incarnez un commandant de l'Intergalactic Planetary Expansion (I.P.E.) et devez conquérir de nouvelles planètes. Le but est de les nettoyer pour que des colonies humaines viennent y habiter.
Une sorte de travail préparatoire à la colonisation, en quelque sorte.
Petit souci : sur ces planètes, les autochtones ne veulent pas se laisser exterminer tranquillement.
16 missions vous attendent dans ce nouveau jeu, qui sort le 11 mars en accès anticipé, sur Steam. Pour info, il est développé par Saigon Dragon Studios, un studio vietnamien basé à Ho Chi Minh City. Les développeurs espèrent que l'accès anticipé sera de courte durée et optent pour une sortie finale à la fin de l'année.
