Space Tales arrive le 11 mars

Dernières actus

Tides of Tomorrow démarre ses p...

Story of Seasons: Grand Bazaar d...

Scary Movie, la bande-annonce

Moonlight Peaks annoncé pour le...

WWE 2K26 s'offre le roi des rois

 

Publié le Mercredi 4 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

Space Tales arrive le 11 mars

Place à l'humain

Space Tales est un jeu de stratégie dans lequel vous incarnez un commandant de l'Intergalactic Planetary Expansion (I.P.E.) et devez conquérir de nouvelles planètes. Le but est de les nettoyer pour que des colonies humaines viennent y habiter.

Une sorte de travail préparatoire à la colonisation, en quelque sorte.

Petit souci : sur ces planètes, les autochtones ne veulent pas se laisser exterminer tranquillement.

16 missions vous attendent dans ce nouveau jeu, qui sort le 11 mars en accès anticipé, sur Steam. Pour info, il est développé par Saigon Dragon Studios, un studio vietnamien basé à Ho Chi Minh City. Les développeurs espèrent que l'accès anticipé sera de courte durée et optent pour une sortie finale à la fin de l'année.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés

- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui

- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce

- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)

- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti

- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui

- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)

Dernières Vidéos

- Heave Ho 2 arrive cet été sur PC et consoles

- 007 First Light s'offre un nouveau carnet de développeurs

- Invicible VS dévoile une nouvelle combattante

- Packing Life sort demain

- Going Medieval sort en version finale

- Le jeu Marathon sort aujourd'hui

- eFootball Kick-Off! sort le 3 juin

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55543-space-tales-strategie-pc-steam-trailer-video-gameplay