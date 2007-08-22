- WWE 2K26 s'offre le roi des rois

Publié le Mardi 3 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Les rois, chez nous, on les décapite

WWE 2K26 est toujours attendu pour le 13 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Il est signé 2K Sports et toujours développé par Visual Concepts, à qui l'on doit les opus précédents.Ce jeu de catch proposera plus de 400 catcheurs et catcheuses à incarner.Une nouvelle vidéo, intitulée "King of Kings" a été dévoilée. Elle propose de découvrir l'édition spéciale du jeu. Notez que d'autres éditoons seront disponibles : Standard, Attitude Era et Monday Night Wars.Une deuxième vidéo a été mise en ligne. Il s'agit de l'émission spéciale diffusée par ESPN révélant les notes des catcheurs Superstars du jeu. Elle est présentée par Joe Tessitore, avec Big E et Kevin Owens plus des apparitions de Paul “Triple H” Levesque, Logan Paul, Joe Hendry, Chelsea Green et Paul Heyman.