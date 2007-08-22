- Out Fishing prépare sa démo

Publié le Mardi 3 mars 2026 à 09:45:00 par Walid Hamadi

Oserez-vous mordre à l’appât ?

Parce que tout sujet peut tourner à l’horreur, la pêche a le droit à son jeu qui fait peur. Out Fishing est un FPS dans lequel le simple pêcheur que vous êtes est confronté à des évènements de plus en plus étranges. Avez-vous eu raison de camper autour de ce lac en particulier pour chercher à faire du profit ?



Le studio français Mun Mun Games vous invite à goûter à l’horreur avec ce nouveau trailer et vous attend le 18 mars prochain sur Steam pour vous essayer à la démo.