Publié le Mardi 3 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Moonlight Peaks annoncé pour le 7 juillet
Gentil vampireMarvelous Europe, XSEED Games et Little Chicken sortiront le jeu Moonlight Peaks le 7 juillet prochain. Il sera disponible sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Moonlight Peaks nous plonge dans une ville surnaturelle. Vous allez incarner un vampire. Vous devez prouver à votre père, le célèbre Comte Dracula, que les vampires peuvent avoir une vie comme les autres... ou presque.
Vous allez rencontrer de nombreuses autres créatures comme des loups-garous, des sorcières et des sirènes et vous serez même amené à trouver l'amour éternel.
Vous pourrez explorer les différentes zones de la ville, croiser de nouveaux personnages, assister à des festivals, ou planifier vos séances de broderie, d'art floral et de sortilèges, le tout depuis votre manoir gothique joliment décoré.
Au fil du temps, vous débloquerez d'anciens pouvoirs, préparerez des potions et lancerez des sorts pour embrasser votre vie de vampire.
