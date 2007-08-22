Dernières actus
Publié le Mardi 3 mars 2026 à 10:00:00 par Walid Hamadi
Kiln se dévoile un peu plus avant sa bêta
A une lettre près on portait une jupe
Double Fine a révélé un premier aperçu d’une des cartes du mode « Quench : Athena’s War Room ». Dans ce mode compétitif en quatre contre quatre, les équipes s’affrontent pour éteindre le four (kiln) adverse en l’aspergeant d’eau. Chaque carte propose une configuration unique influençant directement les stratégies et le gameplay. Avant de connaître la date exacte de la bêta fermée, à laquelle vous pouvez vous inscrire ici, voyez donc ce trailer expliquant une partie des mécaniques.
