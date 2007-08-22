Dernières actus
Publié le Mardi 3 mars 2026 à 10:15:00 par Walid Hamadi
Will Follow The Light lance sa démo avec une vidéo
Si vous n’avez pas le mal de mer
A travers les yeux de Will, gardien de phare, vous arpentez les eaux et les terres arides du Nord à pied, en voilier ou même à chien de traîneau pour aller au secours de votre fils après avoir reçu un message de détresse de votre village natal. Il vous faudra résoudre des puzzles et surmonter les difficultés naturelles pour y parvenir. La démo vous propose un peu moins d’une heure de gameplay et quelques aperçus des rencontres que vous pourrez faire dans le jeu final. Les développeurs disent s’être inspirés de jeux comme Firewatch et Dear Esther mais aussi Alan Wake, ce qui intrigue sur les événements qu’on ne connaît pas encore.
