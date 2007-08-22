- Will Follow The Light lance sa démo avec une vidéo

Publié le Mardi 3 mars 2026 à 10:15:00 par Walid Hamadi

Si vous n’avez pas le mal de mer

Prévu pour sortir dans le courant de l’année après un retard, Will Follow The Light se laisse enfin prendre en mains sur Steam. La démo de ce jeu narratif sort en effet aujourd’hui et TomorrowHead Studio veut vous mettre l’eau à la bouche avec cette nouvelle vidéo qui l’accompagne.



A travers les yeux de Will, gardien de phare, vous arpentez les eaux et les terres arides du Nord à pied, en voilier ou même à chien de traîneau pour aller au secours de votre fils après avoir reçu un message de détresse de votre village natal. Il vous faudra résoudre des puzzles et surmonter les difficultés naturelles pour y parvenir. La démo vous propose un peu moins d’une heure de gameplay et quelques aperçus des rencontres que vous pourrez faire dans le jeu final. Les développeurs disent s’être inspirés de jeux comme Firewatch et Dear Esther mais aussi Alan Wake, ce qui intrigue sur les événements qu’on ne connaît pas encore.



