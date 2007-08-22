Ratatan, par les développeurs de Patapon

Dernières actus

Xbox Game Pass : les nouveautés...

Space Tales arrive le 11 mars

Tides of Tomorrow démarre ses p...

Story of Seasons: Grand Bazaar d...

Scary Movie, la bande-annonce

 

Publié le Mercredi 4 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

Ratatan, par les développeurs de Patapon

Rata pata pata tan

Ratata Ats et TVT Co. ont annoncé un nouveau roguelite d'action basé sur le rythme. Développé par les créateurs de Patapon, le jeu sortira le 16 juillet prochain sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2. Il est déjà disponible sur PC, sur Steam, depuis juillet dernier.

Jouable jusqu'à 4 joueurs en coop, proposant plus de 100 personnages, Ratatan vous emmène dans le petite ville Rataport. Là y vit une bête gentille, le Ratatan, dont le rêve est d'atteindre l'au-delà pour rencontre la Déesse. Il embarque donc avec ses amis les Cobuns, dans une quête vers l'au-delà...

Cette aventure va les mener dans des contrées dangereuses où de nombreux ennemis résident...

Un jeu façon Patapon, mais plus basé sur les combats contre de gros ennemis...

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés

- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui

- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce

- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)

- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti

- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui

- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)

Dernières Vidéos

- Heave Ho 2 arrive cet été sur PC et consoles

- 007 First Light s'offre un nouveau carnet de développeurs

- Invicible VS dévoile une nouvelle combattante

- Packing Life sort demain

- Going Medieval sort en version finale

- Le jeu Marathon sort aujourd'hui

- eFootball Kick-Off! sort le 3 juin

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55545-ratatan-rythme-roguelite-pc-ps4-ps5-xbox-series-nintendo-switch-2-trailer-video-gameplay