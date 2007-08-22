Dernières actus
Publié le Mercredi 4 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Ratatan, par les développeurs de Patapon
Rata pata pata tanRatata Ats et TVT Co. ont annoncé un nouveau roguelite d'action basé sur le rythme. Développé par les créateurs de Patapon, le jeu sortira le 16 juillet prochain sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2. Il est déjà disponible sur PC, sur Steam, depuis juillet dernier.
Jouable jusqu'à 4 joueurs en coop, proposant plus de 100 personnages, Ratatan vous emmène dans le petite ville Rataport. Là y vit une bête gentille, le Ratatan, dont le rêve est d'atteindre l'au-delà pour rencontre la Déesse. Il embarque donc avec ses amis les Cobuns, dans une quête vers l'au-delà...
Cette aventure va les mener dans des contrées dangereuses où de nombreux ennemis résident...
Un jeu façon Patapon, mais plus basé sur les combats contre de gros ennemis...
