Publié le Mercredi 4 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Nintendo dévoile ses prochains jeux indépendants
Petite listeLors d'un nouveau Nintendo Direct, Nintendo a dévoilé ses prochaines nouveautés à sortir sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Ce sont les jeux indépendants qui ont été mis à l'honneur, dont certains disponibles imméditamment. Voici la liste complètes des jeux présentés :
- Rotwood, de Klei Entertainment disponible dès à présent sur Nintendo Switch 2.
- Blue Prince, de Dogubomb et Raw Fury disponible dès à présent sur Nintendo Switch 2.
- Blighted, de Drinkbox Studios sortie cet automne sur Nintendo Switch 2.
- Minishoot' Adventures, de SoulGame Studio disponible dès à présent sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.
- Deadzone: Rogue, de Prophecy Games disponible dès à présent en précommande
- Denshattack!, de Fireshine Games sortie le 17 juin sur Nintendo Switch 2.
- Mixtape, de Beethoven and Dinosaur et Annapurna Interactive sortie le 7 mai sur Nintendo Switch 2.
- My Little Puppy, de Dreamotion Inc. sortie sur Nintendo Switch le 29 mai en version numérique, et en juin en version physique.
- Moonlighter 2: The Endless Vault, par Digital Sun et 11 bit studios sortie cette année sur Nintendo Switch 2.
- Woodo, de Tiny Monks Tales et Daedalic Entertainment sortie cet été sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.
- Heave Ho 2. de Le Cartel Studio et Devolver Digital sortie cet été sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.
- The Midnight Walk, de MoonHood et Fast Travel Games sortie le 26 mars sur Nintendo Switch 2.
- Outbound, de Square Glade Games et Silver Lining Interactive sortie le 23 avril sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Une démo gratuite est disponible.
- Unrailed 2: Back on Track, de Indoor Astronaut sortie en mai sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Une démo gratuite est disponible sur Nintendo Switch.
- TOEM 2, de Something We Made sortie cet été sur Nintendo Switch.
- Ratatan, de Ratata Arts Co. Ltd et Game Source Entertainment sortie le 16 juillet sur Nintendo Switch 2.
- inKONBINI: One Store. Many Stories, de Nagai Industries et Beep Japan sortie le 30 avril sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.
- Grave Seasons, de Perfect Garbage et Blumhouse Games sortie cet été sur Nintendo Switch.
