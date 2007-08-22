Nintendo dévoile ses prochains jeux indépendants

Dernières actus

Denshattack!, un jeu de combat d...

Ratatan, par les développeurs d...

Xbox Game Pass : les nouveautés...

Space Tales arrive le 11 mars

Tides of Tomorrow démarre ses p...

 

Publié le Mercredi 4 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Nintendo dévoile ses prochains jeux indépendants

Petite liste

Lors d'un nouveau Nintendo Direct, Nintendo a dévoilé ses prochaines nouveautés à sortir sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Ce sont les jeux indépendants qui ont été mis à l'honneur, dont certains disponibles imméditamment. Voici la liste complètes des jeux présentés :
  • Rotwood, de Klei Entertainment disponible dès à présent sur Nintendo Switch 2.
  • Blue Prince, de Dogubomb et Raw Fury disponible dès à présent sur Nintendo Switch 2.
  • Blighted, de Drinkbox Studios sortie cet automne sur Nintendo Switch 2.
  • Minishoot' Adventures, de SoulGame Studio disponible dès à présent sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.
  • Deadzone: Rogue, de Prophecy Games disponible dès à présent en précommande
  • Denshattack!, de Fireshine Games sortie le 17 juin sur Nintendo Switch 2. 
  • Mixtape, de Beethoven and Dinosaur et Annapurna Interactive sortie le 7 mai sur Nintendo Switch 2.
  • My Little Puppy, de Dreamotion Inc. sortie sur Nintendo Switch le 29 mai en version numérique, et en juin en version physique. 
  • Moonlighter 2: The Endless Vault, par Digital Sun et 11 bit studios sortie cette année sur Nintendo Switch 2.
  • Woodo, de Tiny Monks Tales et Daedalic Entertainment sortie cet été sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.
  • Heave Ho 2. de Le Cartel Studio et Devolver Digital sortie cet été sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.
  • The Midnight Walk, de MoonHood et Fast Travel Games sortie le 26 mars sur Nintendo Switch 2.
  • Outbound, de Square Glade Games et Silver Lining Interactive sortie le 23 avril sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Une démo gratuite est disponible.
  • Unrailed 2: Back on Track, de Indoor Astronaut sortie en mai sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Une démo gratuite est disponible sur Nintendo Switch.
  • TOEM 2, de Something We Made sortie cet été sur Nintendo Switch.
  • Ratatan, de Ratata Arts Co. Ltd et Game Source Entertainment sortie le 16 juillet sur Nintendo Switch 2.
  • inKONBINI: One Store. Many Stories, de Nagai Industries et Beep Japan sortie le 30 avril sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.
  • Grave Seasons, de Perfect Garbage et Blumhouse Games sortie cet été sur Nintendo Switch.
Et voici la vidéo : 

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés

- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui

- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce

- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)

- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti

- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui

- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)

Dernières Vidéos

- Heave Ho 2 arrive cet été sur PC et consoles

- 007 First Light s'offre un nouveau carnet de développeurs

- Invicible VS dévoile une nouvelle combattante

- Packing Life sort demain

- Going Medieval sort en version finale

- Le jeu Marathon sort aujourd'hui

- eFootball Kick-Off! sort le 3 juin

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55547-nintendo-indies-direct-nintendo-switch-1-2-trailer-video-gameplay