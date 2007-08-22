Xbox Game Pass : les nouveautés de mars

Publié le Mercredi 4 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

 

Xbox Game Pass : les nouveautés de mars

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.

Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.

Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :
  • Final Fantasy III – 3 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S et PC 
  • Kingdom Come: Deliverance II – 3 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S et PC 
  • to a T – 4 mars Nouveauté sur Game Pass Premium, rejoint Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S et PC 
  • EA Sports F1 25 – 4 mars - Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S et PC 
  • Planet of Lana II: Children of the Leaf – 5 mars - Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC 
  • Construction Simulator – 10 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, console et PC 
  • Cyberpunk 2077 – 10 mars - Game Pass Ultimate et Game Pass Premium - Jouable sur le Cloud et console 
  • Hollow Knight: Silksong – 12 mars Nouveauté sur Game Pass Premium, rejoint Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, console, appareils portables et PC 
  • DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party – 17 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S et PC 
Mises à jour et contenus additionnels
  • Call of Duty: Warzone Black Ops Royale (Cloud, Console, PC) – 13 mars
Avantages en jeu
  • Call of Duty: Warzone (Console, PC)
  • Spray
Ils nous quittent 15 mars
  • Bratz Rhythm & Style (Cloud, Console, PC)
  • Enter the Gungeon (Cloud, Console, PC)
  • F1 23 (Cloud, Console, PC)
  • He is Coming (PC)
  • Lightyear Frontier (Cloud, Console, PC)
  • Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Console, PC)

 

 
