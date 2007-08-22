Dernières actus
Tides of Tomorrow démarre ses p...
Story of Seasons: Grand Bazaar d...
Publié le Mercredi 4 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : les nouveautés de mars
BofTous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.
Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.
Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :
- Final Fantasy III – 3 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S et PC
- Kingdom Come: Deliverance II – 3 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S et PC
- to a T – 4 mars Nouveauté sur Game Pass Premium, rejoint Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S et PC
- EA Sports F1 25 – 4 mars - Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S et PC
- Planet of Lana II: Children of the Leaf – 5 mars - Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC
- Construction Simulator – 10 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, console et PC
- Cyberpunk 2077 – 10 mars - Game Pass Ultimate et Game Pass Premium - Jouable sur le Cloud et console
- Hollow Knight: Silksong – 12 mars Nouveauté sur Game Pass Premium, rejoint Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, console, appareils portables et PC
- DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party – 17 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur le Cloud, Xbox Series X|S et PC
- Call of Duty: Warzone Black Ops Royale (Cloud, Console, PC) – 13 mars
- Call of Duty: Warzone (Console, PC)
- Spray
- Bratz Rhythm & Style (Cloud, Console, PC)
- Enter the Gungeon (Cloud, Console, PC)
- F1 23 (Cloud, Console, PC)
- He is Coming (PC)
- Lightyear Frontier (Cloud, Console, PC)
- Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Console, PC)
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD