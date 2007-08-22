Dernières actus
Publié le Jeudi 5 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Invicible VS dévoile une nouvelle combattante
Elle est légionJeu édité par Skybound Entertainment via son nouveau studio Quarter Up, Invincible VS sera disponible le 30 avril 2026 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.
Le jeu se déroule dans l'univers de la série animée Invicible, basée elle-même sur la série de Comics du même nom. La série est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video. Elle raconte l'histoire d'un ado dont le père est le super-héros le plus puissant de la planète. Quand il se met à son tour à développer des pouvoirs, il commence son apprentissage auprès de son paternel.
Le jeu est un jeu de combat jouable en 3 contre 3.
Vous pourrez retrouver les super-héros de la série, mais aussi quelques méchants : Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot, Monster Girl, Anissa, Lucan, Powerplex... sans oublier un tout premier personnage inédit, Ella Mental.
Un autre personnage a été dévoilé : Dupli-Kate, capable de multiplier...
