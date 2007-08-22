- Invicible VS dévoile une nouvelle combattante

Publié le Jeudi 5 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Elle est légion

Jeu édité par Skybound Entertainment via son nouveau studio Quarter Up, Invincible VS sera disponible le 30 avril 2026 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.Le jeu se déroule dans l'univers de la série animée Invicible, basée elle-même sur la série de Comics du même nom. La série est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video. Elle raconte l'histoire d'un ado dont le père est le super-héros le plus puissant de la planète. Quand il se met à son tour à développer des pouvoirs, il commence son apprentissage auprès de son paternel.Le jeu est un jeu de combat jouable en 3 contre 3.Vous pourrez retrouver les super-héros de la série, mais aussi quelques méchants : Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot, Monster Girl, Anissa, Lucan, Powerplex... sans oublier un tout premier personnage inédit, Ella Mental.Un autre personnage a été dévoilé : Dupli-Kate, capable de multiplier...