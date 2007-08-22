Packing Life sort demain

Publié le Jeudi 5 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

 

Packing Life sort demain

Fais ta valise

Pour tous ceux qui ne sont pas foutus de faire leur valise correctement et finissent systématiquement par sauter dessus dans l'espoir de la fermer, Packing Life devrait vous aider dans la vie.

Développé par Aroko Game Studio, le jeu sort demain sur PC, sur Steam. Une démo est d'ailleurs disponible.

Ce jeu de casse-tête vous met dans la peau d'un emballeur. Un type qui va emballer les courses dans un carton. Le but est de réussir à tout faire tenir. Et ce n'est pas toujours facile.

Vous pourrez tourner le carton dans tous les sens, le voir de haut, de côté, droite, gauche... et tenter de le remplir au mieux. Une sorte de Tetris avec des objets de tous les jours, en quelque sorte.

Un jeu simple, facile à prendre en mains et à comprendre... mais pas forcément facile à réussir...

 

 
