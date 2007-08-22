Dernières actus
Publié le Jeudi 5 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Crown of Greed sortira le 31 mars
Le jeu du trôneDéveloppé par Blum Entertainment et édité par PlayWay et ConsoleWay, le jeu Crown of Greed est un jeu de gestion et de stratégie à l'ambiance Heroic Fantasy. il sortira le 31 mars, sur PC, sur Steam. Une démo est actuellement disponible, gratuitement, si vous voulez tester le jeu avant sa sortie.
Héritier du Royaume de Rodovia, vous allez tenter de monter sur le trône, par les armes. Vous allez déjà construire des bâtiments, développer votre ville, développer son économie, développer ses infrastructures militaires et attirer des héros.
Ces héros se lanceront, pour vous, dans des quêtes qui vous premettra de gagner en richesse et en renommée. Ils seront aussi bien utiles pour combattre vos ennemis.
Vous pourrez parcourir les environs, explorer les forêts, les terres désolées, les marais, les montagnes, les plaines... visiter des ruines, des grottes, des cimetières... et récolter d'immenses récompenses.
