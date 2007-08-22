- The Amusement, le nouveau jeu signé ARTE, sort le 16 avril

Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

L'Allemagne entre les deux Guerres, c'est fun !

The Amusement est le nouveau un jeu développé par le studio allemand Curvature Games et signé par ARTE, qui, décidemment, continie son incursion dans le monde du jeu vidéo.The Amusement est un jeu VR qui sortira sur Meta Store et Steam VR. Il vient d'être annoncé pour le 16 avril.Pour rappel, il s'agit d'un jeu narratif qui vous met dans la peau de Samantha Burkhart, une jeune femme qui se rend dans le parc d'attractions de son père. Son père est mort, le parc est abandonné et Samantha va inspecter chaque attraction, les unes après les autres. A chacune correspond une énigme, qu'elle devra résoudre, déclenchant alors les souvenirs d'un passé oublié depuis longtemps...Le jeu se déroule dans les années 1920 et inspiré des Luna Parks d'après-guerre.