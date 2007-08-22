Dernières actus
Machine Gun Fury, un jeu multi-r...
Forensics Crime Scene Detective ...
Kena: Bridge of Spirits arrive s...
Pégases 2026 : découvrez les g...
Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
The Amusement, le nouveau jeu signé ARTE, sort le 16 avril
L'Allemagne entre les deux Guerres, c'est fun !The Amusement est le nouveau un jeu développé par le studio allemand Curvature Games et signé par ARTE, qui, décidemment, continie son incursion dans le monde du jeu vidéo.
The Amusement est un jeu VR qui sortira sur Meta Store et Steam VR. Il vient d'être annoncé pour le 16 avril.
Pour rappel, il s'agit d'un jeu narratif qui vous met dans la peau de Samantha Burkhart, une jeune femme qui se rend dans le parc d'attractions de son père. Son père est mort, le parc est abandonné et Samantha va inspecter chaque attraction, les unes après les autres. A chacune correspond une énigme, qu'elle devra résoudre, déclenchant alors les souvenirs d'un passé oublié depuis longtemps...
Le jeu se déroule dans les années 1920 et inspiré des Luna Parks d'après-guerre.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
Dernières Vidéos
- Capcom dévoile Pragmata, Mega Man, Monster Hunter Stories 3, Resident Evil et Street Fighter
- Battlefield REDSEC se teste en solo
- Here Comes The Swarm est sorti
- The Occultist dévoile sa date de sortie
- The Amusement, le nouveau jeu signé ARTE, sort le 16 avril
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD