Forensics Crime Scene Detective : intégrez la police scientifique

Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le coupable, c'est le Colonel Moutarde

Dans Forensics Crime Scene Detective, vous incarnez un spécialiste de la médecine légale. Envoyé sur les scènes de crime, vous devez trouver les indices, récolter les preuves, de manière méticuleuse.Une fois dans votre labo, il faudra lancer les analyses, faire les recoupements et identifier les coupables. Tests ADN, recherches numériques, comparaisons... tout est à votre disposition pour démasquer les criminels.Le jeu est signé Binary Impact et Alchemical Works, et est édité par Aerosoft GmBH. Il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series cette année. Il est développé avec l'aide des spécialistes du Landeskriminalamt de Rhénanie-Palatinat (LKA RLP), autrement dit, les médecins légaux allemands.Une vidéo a été diffusée.