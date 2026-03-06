PokÃ©mon Pokopia est sorti

PubliÃ© le Vendredi 6 mars 2026 Ã 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vis ma vie de PokÃ©mon

Pokémon Pokopia vient de sortir sur Nintendo Switch 2. Il s'agit d'un jeu de simulation de vie, développé par KOEI TECMO GAMES. Vuos allez pouvoir y créer votre propre paradis Pokémon.Le jeu débute lorsque notre héros rencontre le Professeur Bouldeneu, un Pokémon qui porte des outils fabriqués par les êtres humains en guise d’accessoires. Il vit dans une terre abandonnée et désolée. Vous incarnez un Métamorph qui a pris l'apparence d'un humain. Vous explorez le monde et apprenez des capacités des Pokémon pour développer vos propres capacités.Suivant les conseils du professeur, notre Métamorph va décider de reconstruire le monde pour qu'il soit plus accueillant pour les Pokémon.Vous pourrez récupérer des ressources, fabriquer des meubles, faire pousser des légumes et construire des maisons pour les Pokémon. Vous profiterez d'une vie paisible aux côtés des Pokémon. Avec le temps, vous pourrez construire une ville et y inviter vos amis ou des Pokémon. Le jeu a aussi un cycle jour et nuit, une météo qui change et des zones uniques.