Publié le Dimanche 8 mars 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
La journée de la tyranJ’étais, comme d’habitude, en train de me plaindre. Comme d’habitude, certes, mais à juste titre, je tiens à le souligner.
Deux thèmes avaient, justement, retenu mon attention pour ma session râlage. Le premier, le coût du litre de Gazole qui, en une semaine, est passé de 1,6 à 2 €. 40 centimes en une semaine, par des compagnies qui font chaque année des bénéfices records, ça vous donne envie de sortir dans la rue avec des fourches et de la corde, et d’en pendre certains à leurs putains d’enseignes de station-service.
Le second sujet à mériter mon courroux (coucou) n’était autre que les Banques dont la devise est « toujours plus cher pour toujours moins de services ». Cette semaine, j’ai accompagné ma file déposer un chèque à la banque. Ce qui ne devait être qu’une formalité s’est transformé en parcours du combattant… Parce que désormais, les banques ne les acceptent plus forcément : ils ont mutualisé la remise de chèques et c’est désormais une seule banque qui reçoit et gère tous les chèques de toutes les banques environnantes. Et puis leurs horaires de fonctionnaires m’énervent. Et leurs sourires de faux-culs encore plus. Aujourd’hui, les banques ne sont plus que des succursales commerciales dont le but est de vous ponctionner toujours plus pour vous offrir toujours moins. Ça vous donne envie de sortir dans la rue avec des fourches et de la corde, et d’en attacher certains à de la pierre pour les jeter dans le fleuve.
Bref, j’étais parti pour une envolée littéraire magistrale tel un tribun de la plèbe déclamant son argumentaire devant une foule médusée, fustigeant les uns, condamnant les autres…
Avant que je ne grimpe sur la table du salon pour dominer la foule, recouvert d’une toge immaculée et affublé de sandalettes de cuir, ma chère, tendre et aimante épouse a décidé de couper tout net mes velléités oratoires : « Aujourd’hui, c’est la journée de la femme. Au lieu de faire tes conneries habituelles qui n’amusent plus personne et qui d’ailleurs n’ont jamais amusé quiconque, tu comptes faire quoi ? Hein ? Toi le soi-disant défenseur de la cause féminine, toi le féministe convaincu, toi le bras non-armé de la défense de la veuve et l’orpheline ? Alors ? Tu as prévu quoi ? ».
L’attaque était sournoise. Inattendue. Fourbe. Mais hors de question que j’apparaisse surpris ou décontenancé.
« Justement ! J’avais tout prévu ! » répondis-je alors, improvisant mot après mot… « je vais écrire un édito sur la grandeur de la Femme ! Sur sa beauté ! Sur le rôle ingrat que cette société patriarcale insupportable lui impose, ne reconnaissant pas son importance à sa juste valeur ! J’en profiterai pour taper au passage sur ces débiles congénitaux de masculinistes ! Et je terminerai, dans une conclusion superbe, que tout homme devrait être une femme ne serait-ce que pour une journée, pour cette journée, afin de se rendre compte à quel point les femmes sont remarquables de résilience et de résistance quant à la charge mentale énorme à laquelle elles doivent faire face et que nul homme ne saurait supporter ! »
Paf. Tirade d’exception. Bagout de génie. Renversement de situation. Echec et mat.
Sauf que « échec et mat », avec ma chère, tendre et aimante épouse, ce n’est pas comme aux échecs. Ça ne signifie pas la fin de la partie. Avec elle, c’est un combat à mort.
« Très bonne idée que de devenir une femme pour cette journée. Et ta toge, t’as juste à mettre une ceinture à la taille, ça te fera une robe. Allez, c’est parti. T’es gentil, tu vas préparer l’apéro. Et le repas. Aujourd’hui c’est poulet au curry. Et faut passer l’aspirateur. En haut et en bas. Et j’avais prévu de faire les carreaux, ça tombe bien. Le dimanche, pour info, c’est lavage des deux salles de bain et des toilettes, hein. Y’a les comptes de la maison à faire aussi et dépêche-toi d’aller faire les courses, ça ferme à midi aujourd’hui. »
Faudrait vraiment qu’à mon âge, j’apprenne à fermer ma gueule.
« Et je te rappelle que y’a la trappe des combles à réparer, un robinet qui fuit et la pierre de l’escalier extérieur à resceller. Ce n’est pas parce que tu deviens une femme pour aujourd’hui que moi je dois être un bonhomme, alors les tâches que tu devais faire en tant qu’homme, tu les fais aussi »
Et, me collant une main au cul, elle a ajouté « Allez, hop, et que ça saute ! »
Et elle est partie s’ouvrir une bière et lancer une partie de Mario Kart.
Les journées de la femme, c’est vraiment que de la merde.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
