Publié le Lundi 9 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Tue la flècheVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Slay the Spire 2
- Counter-Strike 2
- Resident Evil Requiem
- Marathon
- Crimson Desert
- EA SPORTS FC 26
- Enshrouded
- Apex Legends
- ICARUS
- Tom Clancy’s The Division 2
- Satisfactory
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- Path of Exile
- Supermarket Simulator
- Mewgenics
- Grand Theft Auto V Version améliorée
- Cities: Skylines
- HELLDIVERS 2
- ARC Raiders
- War Thunder
