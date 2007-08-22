Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Dernières actus

L'Edito du Dimanche

Steam : les soldes du week-end

Gog.com, les soldes du week-end

(TEST) Pokémon Vert Feuille et ...

Capcom dévoile Pragmata, Mega M...

 

Publié le Lundi 9 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Tue la flèche

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. Slay the Spire 2
  2. Counter-Strike 2
  3. Resident Evil Requiem
  4. Marathon
  5. Crimson Desert
  6. EA SPORTS FC 26
  7. Enshrouded
  8. Apex Legends
  9. ICARUS
  10. Tom Clancy’s The Division 2
  11. Satisfactory
  12. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
  13. Path of Exile
  14. Supermarket Simulator
  15. Mewgenics
  16. Grand Theft Auto V Version améliorée
  17. Cities: Skylines
  18. HELLDIVERS 2
  19. ARC Raiders
  20. War Thunder

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui

- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)

- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti

- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)

- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui

- God of War Trilogy Remake annoncé

- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod

Dernières Vidéos

- Crystalfall, un action-RPG gratuit pour le 20 mars

- WWE 2K26 est sorti (en éditions spéciales)

- Painted Kingdoms: Tower Defense & Firefighting se dévoile

- Blossom - The Seed of Life est sorti

- The Bearer & The Last Flame : le nouveau soulslike est sorti

- Over The Top: WWI est sorti

- Echoes of Aincrad, un nouveau jeu signé Bandai Namco

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55579-top-ventes-jeux-video-pc-steam-classement