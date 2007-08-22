Echoes of Aincrad, un nouveau jeu signé Bandai Namco

Publié le Lundi 9 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

Echoes of Aincrad, un nouveau jeu signé Bandai Namco

Spin-off de SAO

Bandai Namco Entertainment Europe a dévolé un nouveau jeu de rôle-action, Echoes of Aincrad, à sortir 10 juillet 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur Steam.

Il vous entraîne dans le château volant d’Aincrad de l’univers de Sword Art Online.

Vous allez définir votre héros, le personnaliser et le lancer à l'aventure dans un monde dynamique où l'attendent des défis, des rencontres amicales et des combats. L'issue des combats dépendra aussi du choix de votre partenaire. Il pourra être défensif, offensif... et surtout, vous pourrez tisser des liens avec lui pour débloquer des capacités spéciales.

Au fil de l'expérience glanée, vous pourrez améliorer votre personnage, son équipement... 

Le jeu s'offre une bande-annonce de présentation.

 

 
Commentaires

