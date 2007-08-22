Dernières actus
World of Tanks: HEAT dévoile un...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Steam : les soldes du week-end
Publié le Lundi 9 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Echoes of Aincrad, un nouveau jeu signé Bandai Namco
Spin-off de SAOBandai Namco Entertainment Europe a dévolé un nouveau jeu de rôle-action, Echoes of Aincrad, à sortir 10 juillet 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur Steam.
Il vous entraîne dans le château volant d’Aincrad de l’univers de Sword Art Online.
Vous allez définir votre héros, le personnaliser et le lancer à l'aventure dans un monde dynamique où l'attendent des défis, des rencontres amicales et des combats. L'issue des combats dépendra aussi du choix de votre partenaire. Il pourra être défensif, offensif... et surtout, vous pourrez tisser des liens avec lui pour débloquer des capacités spéciales.
Au fil de l'expérience glanée, vous pourrez améliorer votre personnage, son équipement...
Le jeu s'offre une bande-annonce de présentation.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- God of War Trilogy Remake annoncé
- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod
Dernières Vidéos
- Crystalfall, un action-RPG gratuit pour le 20 mars
- WWE 2K26 est sorti (en éditions spéciales)
- Painted Kingdoms: Tower Defense & Firefighting se dévoile
- Blossom - The Seed of Life est sorti
- The Bearer & The Last Flame : le nouveau soulslike est sorti
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD