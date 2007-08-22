Dernières actus
Top des ventes de jeux vidéo su...
Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
Publié le Lundi 9 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
World of Tanks: HEAT dévoile une nouvelle vidéo
Arrête ton charNouveau chapitre de la série, Foundations: Human-Machine vous présente la relation entre les agents et leurs tanks, pour le jeu World of Tanks: Heat. On vous rappelle qu'il sortira cette année, si tout va bien et qu'il s'agit d'un jeu gratuit, PvP, à 10 contre 10, basé plus sur un affrontement direct façon Call of Duty qu'un affrontement tactique.
Grâce aux améliorations, aux ajustements et à l'optimisation des chars, chacun peut remplir son rôle sur le champs de bataille. Qu'il s'agisse d'un Defender, puissant, résistant, qui définit la ligne de front, d'un Assault, rapide et dédié au harcèlement des ennemis ou Marksman, qui agit à distance.
Chaque agent contrôle deux chars au maximum, disposant chacun de ses capacités spéciales. Enfin, ils sont dotés de capacités ultimes : Contracted Strikes, qui lance des roquettes Hydra sur tous les ennemis à portée, Hunting Time qui procure des missiles téléguidés ou Creeping Barrage qui effectue des frappes d'artillerie.
Et tout ça est présenté en vidéo.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- God of War Trilogy Remake annoncé
- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod
Dernières Vidéos
- Crystalfall, un action-RPG gratuit pour le 20 mars
- WWE 2K26 est sorti (en éditions spéciales)
- Painted Kingdoms: Tower Defense & Firefighting se dévoile
- Blossom - The Seed of Life est sorti
- The Bearer & The Last Flame : le nouveau soulslike est sorti
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD