World of Tanks: HEAT dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Lundi 9 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Arrête ton char

Nouveau chapitre de la série, Foundations: Human-Machine vous présente la relation entre les agents et leurs tanks, pour le jeu World of Tanks: Heat. On vous rappelle qu'il sortira cette année, si tout va bien et qu'il s'agit d'un jeu gratuit, PvP, à 10 contre 10, basé plus sur un affrontement direct façon Call of Duty qu'un affrontement tactique.Grâce aux améliorations, aux ajustements et à l'optimisation des chars, chacun peut remplir son rôle sur le champs de bataille. Qu'il s'agisse d'un Defender, puissant, résistant, qui définit la ligne de front, d'un Assault, rapide et dédié au harcèlement des ennemis ou Marksman, qui agit à distance.Chaque agent contrôle deux chars au maximum, disposant chacun de ses capacités spéciales. Enfin, ils sont dotés de capacités ultimes : Contracted Strikes, qui lance des roquettes Hydra sur tous les ennemis à portée, Hunting Time qui procure des missiles téléguidés ou Creeping Barrage qui effectue des frappes d'artillerie.Et tout ça est présenté en vidéo.