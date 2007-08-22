Dernières actus
Publié le Mardi 10 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Forge of the Fae se dévoile
JRPG à l'ancienneDéveloppé par Datadyne LLC et édité par Deck13, le jeu Forge of the Fae est prévu pour 2027 sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch.
Le jeu s'inspire des JRPG avec un système de combat au tour par tour. Il propose un graphisme pixel-art.
Le scénario proposera de multiples embranchements et évoluera selon vos choix et décisions. Il vous plonge dans un monde Fantasy inspiré de l'Irlande des années 1800. Humains et fées y sont en conflit.
On découvre Fiora, une jeune inventrice à la recherche de son identité.
Une démo gratuite est disponible sur Steam. L'occasion de découvrir le jeu et son système avant sa sortie.
En attendant, une vidéo de gameplay a été diffusée.
