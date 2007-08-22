Dernières actus
Publié le Mardi 10 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Regions of Ruin: Runegate sort le 14 avril
Nain porte quoiDéveloppé par Gameclaw Studio, Regions of Ruin: Runegate est un mélange de hack'n slash et de RPG. Il sortira sur PC le 14 avril propchain, sur Steam. Une démo est téléchargeable dès à présent.
On va y suivre l'aventure d'un nain solitaire qui traverse le monde dans le but de reconstruire un chez-soi pour son peuple. Il faudra explorer des donjons pour en récupérer les trésors, aider vos amis nains, combattre des gobelins et d'autres adversaires, améliorer son personnage au fil de l'expérience glanée, récupérer des ressources, améliorer son équipement...
Plus vous avancerez dans le jeu, plus votre communauté s'agrandira. Vous pourrez même créer des bâtiments, découvrir de nouvelles technologies...
Une vidéo a été publiée :
