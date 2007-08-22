- Super Mario Galaxy Le Film s'offre une dernière bande-annonce

Publié le Mercredi 11 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Moustache intergalactique

Super Mario Galaxy Le Film est toujours attendu pour le 1er avril prochain. Pour rappel, il s'agit de la suite de The Super Mario Bros. Movie sorti il y a 3 ans.Réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, ce nouveau film est signé Illumination, le studio derrière Moi, moche et méchant ou Les Minions, et notamment de leur studio Illumination Studios Paris.Cette fois-ci, Mario et ses amis vont dans l'espace à dos de dinosaure pour empêcher Bowser Jr de détruire la galaxie. Un périple qui s'offre une bande-annonce finale, juste avant la sortie.