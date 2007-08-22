- Crimson Desert, les spécifications...

Publié le Mercredi 11 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Va falloir investir, nan ?

Crimson Desert est un jeu développé par Pearl Abyss. C'est un jeu d'action-aventure solo en monde ouvert qui vous plonge dans un univers violent à l'ambiance Fantasy. Le jeu va vous faire parcourir le vaste monde de Pywel dans la peau de Kliff, leader des Crinières grises.Le jeu vous fera affronter tant des boss puissants et massifs que des hordes d'ennemis dans des batailles épiques, avec un gameplay qui a l'air très violent et bourrin.Les spcécificités PC et consoles ont été dévoilées. On vous les livre.Le jeu sortira le 19 mars sur PC, Xbox Series et PS5.