- Ranger’s Path: National Park Simulator est disponible en accès anticipé

Publié le Mercredi 11 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

Avec un chapeau à la con

Ranger’s Path: National Park Simulator est désormais disponible en accès anticipé sur Steam et l’Epic Games Store au prix de 19,99 €.

On vous rappelle que dans le jeu, vous vous rentrouvez à incarner un ranger qui doit gérer le parc national du Faremont. Et le boulot d'un garde forestier est loin d'être de tout repos...

Au menu, gestion de  l'ouverture de sentiers, réparation d'infrastructures comme des tables de pique-nique, des bancs, des panneaux indicateurs, mais aussi récolte des déchets laissés par les promeneurs et vous devrez aussi leur indiquer leur chemin, les empêcher de camper n'importe où...

Vous pourrez aussi croiser la route de daims, lapins, moutons, ours, loups, ratons laveurs, aigles... 

Et le chapeau alors, on en parle du chapeau ?

 

 
