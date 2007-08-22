- Underling Uprising, un beat'em up retro 90's

Publié le Mercredi 11 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Let's frappe

Développé par Dummy Mio, un studio espagnol et éditépar Abylmight Studios, le jeu Underling Uprising est un beat'em up retro inspiré des dessins animés des années 90.Les Underlings sont issus d'experciences scientifiques et chacun a des pouvoirs spéciaux. Le but ? Arrêter le savant fou qui vous a créé.Vous allez combattre en solo ou en coop à plusieurs, jusqu'à 4, sur le même écran. Vous allez chevaucher des montures délirantes, affronter de nombreux ennemis...Le jeu sortira sur PC et consoles.