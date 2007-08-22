Dernières actus
Expérience utilisateur (UX) | C...
(TEST) Tracked: Shoot to Survive...
Pirates Outlaws 2 : Héritage es...
Publié le Mardi 9 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
My Tiny Garden propose une nouvelle démo
Jardin de bureauMy Tiny Garden est un jeu au nom assez commun, même s'il n'a pas de rapport avec Tiny Garden, sorti en avril dernier, et autres cosy garden, dream garden, garden garden, whisky garden, marijuana garden ou je ne sais quel autre type de jeu garden.
Ici, vous allez cultiver non pas un véritable jardin, mais tout un tas de plantes; que vous pourrez positionner sur votre bureau. Un jeu qui tourne en fond, tandis que vous Wordez, Excelez, Power Pointez ou je ne sais quoi d'autre.
Achetez des plantes, des pots, des objets de décoration et faites du bureau de votre PC un endroit relaxant et... vivant.
Développé par Frozen Logic Studio, My Tiny Garden sortira prochainement sur PC, via Steam. Une démo est d'ores et déjà disponible pour tester le jeu.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Farming Simulator: Signature Edition est sorti sur Nintendo Switch 2
- Witchspire : le jeu de sorcière dévoile du gameplay
- Rune Factory: Guardians of Azuma annoncé sur PS5 et Xbox Series
- Seina: a Tale Of Spirits, un jeu d'aventure inspiré de la culture japonaise
- Esports Manager 2026 : gérez une équipe d'esport
- Golf 5 MAX, du golf retro pour 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)