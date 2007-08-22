Dernières actus
Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Tracked: Shoot to Survive (MetaQuest)
C'est moi le danger sur cette îleOn n'est jamais mieux que chez soi. C'est vrai, quoi. Dehors, il y a du danger. Il y a des gens. Il y a des ours. Il y a des loups... Bon, personnellement, j'habite en banlieue parisienne (lointaine banlieue) alors forcément, des loups et des ours, il n'y en a pas tant que ça.
Mais des gens, oui !
Alors que tout ce que je veux, moi, c'est être peinard sur mon île déserte. Qui, pour le coup, n'est donc pas si déserte que ça.
L'enfer, c'est les autres. Jean-Paul avait raison.
