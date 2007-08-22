Dernières actus
Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 11:38:00 par Mohammed Yassine Azzouzi
Pirates Outlaws 2 : Héritage est disponible en accès anticipé !
Vous êtes prêts marins d'eau douce ?J'espère que vous être à construire vos decks ! Fabled Game a annoncé le lancement de Pirates Outlaws 2 : Heritage en accès anticipé sur Steam !
Pour ceux qui ne connaissent pas la licence, Pirates Outlaws est un roguelike qui se joue à base de cartes à collectionner. Vous êtes le capitaine d'un navire et devez sillonner les mers et combattre des ennemis. Votre but est de récupérer des richesses et voler les cartes de vos ennemis pour améliorer votre deck.
Que vous réserve l'accès anticipé ?
250 cartes à tester dans vos decks, 90 reliques pour améliorer vos chances de survie, 3 Héros (avec 7 classes différentes) et 4 Compagnons, chacun apportant des cartes uniques.
Vous pouvez personnalisez vos Héros avec 100 pièces d'équipement visuellement distinctes, ainsi que 12 apparences pour vos Compagnons.
Pendant l'accès anticipé, vous allez explorer la première région : la Baie des Pirates. Naviguez d'île en île, et percez ses secrets !
Tentez de vaincre 9 maîtres des mers et défiez des créatures légendaires ! Et entrez dans l'Arène afin de relevez ses défis et forger votre légende !
Pirates Outlaws 2 : Heritage sera disponible sur Steam au prix de 12,95 € en accès anticipé, avec une réduction de 20 % pendant les deux semaines de lancement (soit 10,36 €).
Les versions mobiles (Android et iOS) ainsi que la version Epic Games Store suivront fin décembre, ou début 2026.
