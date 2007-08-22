- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes

Publié le Lundi 24 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Développé par Eclipse Glow Games, un studio chinois, Tides of Annihilation est un jeu d'action-aventure qui s'inspire des légendes arthuriennes... à ceci près qu'il les transpose à notre époque.Nous sommes à Londres, alors qu'une force surnaturelle a ravagé le monde. Les bâtiments sont détruits et les ruines sont infestées de démons et autres créatures dangereuses. Dehors, rôdent des colosses énormes dont il faut mieux éviter de croiser la route.Vous incarnez Gwendolyn, mi-guerrière, mi-mage, dont le but est de sauver sa famille. Et le monde, au passage.Durant vos combats, vous pourrez commander un groupe de plus de dix chevaliers légendaires, tirés là aussi de l'époque arthurienne. Chaque chevalier a ses propres compétences et ses propres capacités.Sortie prévue en 2026 sur PC, Xbox Series et PS5.