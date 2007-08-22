Dernières actus
Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d...
Publié le Lundi 24 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
Y'en a grosDéveloppé par Eclipse Glow Games, un studio chinois, Tides of Annihilation est un jeu d'action-aventure qui s'inspire des légendes arthuriennes... à ceci près qu'il les transpose à notre époque.
Nous sommes à Londres, alors qu'une force surnaturelle a ravagé le monde. Les bâtiments sont détruits et les ruines sont infestées de démons et autres créatures dangereuses. Dehors, rôdent des colosses énormes dont il faut mieux éviter de croiser la route.
Vous incarnez Gwendolyn, mi-guerrière, mi-mage, dont le but est de sauver sa famille. Et le monde, au passage.
Durant vos combats, vous pourrez commander un groupe de plus de dix chevaliers légendaires, tirés là aussi de l'époque arthurienne. Chaque chevalier a ses propres compétences et ses propres capacités.
Sortie prévue en 2026 sur PC, Xbox Series et PS5.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
Dernières Vidéos
- Avatar : De feu et de cendres, une bande-annonce inédite pour lancer les préventes
- Nuremberg : un film essentiel ?
- Netherworld Covenant sort le 9 décembre
- Pioner, le MMOFPS annoncé pour le 16 décembre
- Marsupilami : découvrez la bande-annonce du nouveau film
- The Expanse: Osiris Reborn, un action-RPG SF époustouflant
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)