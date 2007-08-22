Armatus, un shoot roguelite à Paris

Publié le Lundi 24 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

La ville des amoureux ?

On ne sait pas trop ce qu'il a bien pu se passer. Mais ça s'est passé. Et le monde a été ravagé. Armatus vous entraîne dans un Paris post-apocalytpique où les enfers règnent désormais. Mais tout n'est pas perdu. Dieu veut reprendre possession de la planète. Et compte sur vous.Vous êtes un guerrier masqué, invoqué pour lutter contre les armées de monstres diaboliques qui hantent les ruines de la capitale française.Dans une atmosphère glauque et pesante, vous allez arpenter les décombres, traverser les bâtiments, et grâce à vos armes, tenter de détruire un maximum d'abominations... avant de mourir. Et de recommencer.Car Armatus est un shoot en vue extérieure, façon roguelite. Il sortira en 2026 sur PC et Xbox Series. Il sera inclus dans le Xbox Game Pass.Les développeurs mettent l'accent sur les compétences multiples proposées pour créer son combattant, permettant de proposer un gameplay varié, selon les choix décidés. Et bien entendu, à chaque run, de nouvelles capacités, de nouvelles possibilités, plus de puissance... pour recommencer et aller plus loin.Les salles seront générées aléatoirement, tout comme les ennemis.