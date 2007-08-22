It Happens on PS5 - Ça se passe sur PS5 : PlayStation fait sa pub

Publié le Mardi 4 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Parés pour les fêtes

Sony PlayStation passe à l'offensive avant Noël. Parce que ce serait bien que vous achetiez une PS5 pour les fêtes. Ou des jeux PS5. Ou des accessoires PS5.Enfin bref, pensez PS5. Ça leur fera plaisir.3 nouveaux spots de pub PlayStation ont été réalisés et seront diffusés. Tous mettent en scène des situations improbables. Ou pas, parce qu'en fait, tout ce qu'ils montrent, bah, je l'ai déjà vécu, hé.Si, si.Tout est question d'imagination, après tout. Rien de tel pour vivre de mémorables aventures.