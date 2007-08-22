(TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Lundi 13 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sans surprise

Saga phare des FPS, Battlefield revient sur le devant de la scène avec un nouvel opus. Les fans trépignent d'impatience, espérant que cet épisode lavera les déceptions du précédents.Pour recoller à sa communauté, Electronic Arts a décidé de faire du classique. Un retour au base qu'ils espèrent salvateur.Bon, on vous rassure de suite : c'est en partie réussi.Je note "en partie" parce que, comme d'habitude, le solo est une déception. A ce niveau-là, on se demande pourquoi ils en font encore un. Ou pourquoi ils n'embauchent pas un vrai scénariste pour s'en occuper, au lieu de filer sa gestion (et sa direction globale semble-t-il), à un stagiaire de 3Ça m'éneeeeeerve.Mais pas au point de ne pas avoir aimé le jeu. Heureusement.