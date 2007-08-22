Dernières actus
Voron, un simulateur de corbeau ...
The Farmer Was Replaced est sort...
Tavern Keeper sort en accès ant...
The Last Caretaker : nouveau tra...
Publié le Lundi 13 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
Sans surpriseSaga phare des FPS, Battlefield revient sur le devant de la scène avec un nouvel opus. Les fans trépignent d'impatience, espérant que cet épisode lavera les déceptions du précédents.
Pour recoller à sa communauté, Electronic Arts a décidé de faire du classique. Un retour au base qu'ils espèrent salvateur.
Bon, on vous rassure de suite : c'est en partie réussi.
Je note "en partie" parce que, comme d'habitude, le solo est une déception. A ce niveau-là, on se demande pourquoi ils en font encore un. Ou pourquoi ils n'embauchent pas un vrai scénariste pour s'en occuper, au lieu de filer sa gestion (et sa direction globale semble-t-il), à un stagiaire de 3e.
Ça m'éneeeeeerve.
Mais pas au point de ne pas avoir aimé le jeu. Heureusement.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)
- (TEST) Dying Light The Beast (PC, PS5, Xbox Series)
- EA SPORTS FC 26 en précommande
- (TEST) Gloomy Eyes (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Running Man : la nouvelle bande-annonce
- Painkiller, le reboot du FPS culte en démo et en vidéo
- Beneath, le FPS façon Lovecraft, sort le 27 octobre
- Restore Your Island!, seul sur une île déserte avec Youki
- G-Rebels : le jeu de shoot aérien s'offre une démo et un trailer
- Fellowship, le premier MODA en accès anticipé
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)