Publié le Mercredi 17 septembre 2025 à 12:00:00 par Anthony Razafinjatovo
(TEST) Metal Eden (PC, PS5, Xbox Series)
Plongez dans une guerre cybernétique contre les INGÉNIEURS !De la science fiction, des armes et une femme forte en protagoniste ? Une très bonne combinaison pour un bon jeu d'action SF ! En tout cas selon moi, ça a le mérite d'être intéressant. Si c'est ce que vous recherchez, Metal Eden est peut-être fait pour vous.
Bon, qui dit science fiction dit très souvent espace. Et si on est dans l'espace, c'est que la situation sur Terre n'est pas ouf... C'est du vu et revu en soit mais j'aime bien l'idée qu'un jeu nous rappelle que notre planète finira dans le même état bien plus vite que prévu si on ne s'active pas ! Mais bon, c'est un autre débat.
Pour revenir au jeu, vous incarnez une guerrière robotique portant le doux nom d'Hyper Unité Aska. Un doux nom, comme promis. Votre mission ? Affronter des dizaines de mechas pour libérer les Cores détenant les consciences d'humains ayant quitté la Terre. Bonne chance, Hyper Unité Aska !
