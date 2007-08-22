Dernières actus
Publié le Mercredi 17 septembre 2025 à 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Assassin's Creed : Shadows annonce sa nouvelle extension
Venez vous aventurer sur l'île mystérieuse d'AwajiUbisoft a annoncé que l'extension Traque sur Awaji pour Assassin's Creed Shadows est maintenant disponible sur Xbox Series X/S, PS5, macOS, l'Epic Games Store, Steam et l'Ubisoft Store sur PC, ainsi que sur Amazon Luna. L'extension est gratuite pour ceux qui ont précommandé le jeu. Sinon, elle coûte 25 € ou est incluse dans l'abonnement Ubisoft+.
Développée par Ubisoft Bordeaux, l'extension Traque sur Awaji offre plus de 10 heures de contenu. Elle introduit une nouvelle région et poursuit l'histoire de Naoe et Yasuke. Puisqu'elle se déroule après les événements du jeu de base, vous devez avoir terminé l'histoire principale pour y avoir accès.
L'aventure commence lorsque Naoe se rend sur l'île d'Awaji pour suivre un mystérieux shinobi. Sur place, elle et Yasuke affrontent les Sanzoku Ippa, une faction qui menace la paix de l'île. Vous pourrez découvrir des villes et des paysages côtiers à couper le souffle, mais vous devrez rester vigilant, car vous ne serez pas les bienvenus.
L'extension Traque sur Awaji ajoute de nombreuses nouveautés à Assassin's Creed Shadows, dont de nouvelles compétences, des capacités d'armes, des armures et de l'équipement pour Naoe et Yasuke. Ces ajouts vous donneront un avantage pour affronter les combattants les plus meurtriers d'Awaji, de nouveaux types d'ennemis et des boss difficiles.
Tous les joueurs de Shadows pourront aussi débloquer une nouvelle arme pour Naoe, le Bâton Bô, en terminant une quête gratuite. Le Bô est idéal pour les enchaînements d'attaques rapides. Les joueurs de Traque sur Awaji auront aussi accès à des Bâtons Bô Légendaires qui ont des gravures uniques.
L'extension propose aussi plusieurs nouvelles fonctionnalités comme le mode « Nouvelle Partie+ » et le nouveau mode de difficulté « Cauchemar ». La dernière mise à jour du jeu principal, sortie le 11 septembre, a amélioré la qualité de vie du jeu. Il est maintenant possible d'avancer le temps et de retirer automatiquement le brouillard d'une région sur la carte une fois que tous les points de synchronisation ont été activés.
