DerniÃ¨res actus
Riddlewood Manor sort sa dÃ©mo
Xbox, prochaines sorties sur le ...
EVE Vanguard : Operation Nemesis...
Xbox annonce une nouvelle mise Ã...
PubliÃ© le Mercredi 17 septembre 2025 Ã 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
HYPERVIOLENT en accÃ¨s anticipÃ©
Ce shooter retro rappelera aux anciens l'ambiance des premier DOOMFulqrum Publishing, nfoPRINCE et Terminist Arcade ont une excellente nouvelle pour les fans de jeux de tir à la première personne et de simulation immersive : leur jeu HYPERVIOLENT quittera l'accès anticipé pour un lancement en version 1.0 sur Steam, l'Epic Games Store et GOG.com le 23 septembre 2025. Le jeu sera lancé dans le cadre de Boomstock 2025, le festival annuel de jeux de tir de Fulqrum Publishing.
Inspiré des jeux en 3D des années 1990, HYPERVIOLENT vous plonge dans la peau d'un joueur qui se retrouve bloqué sur l'astéroïde 27-C, un avant-poste minier éloigné. Seul et entouré de monstres, vous devez utiliser vos compétences de survie au maximum pour anéantir vos ennemis et percer le mystère qui entoure la colonie.
Le jeu offre un grand éventail d'armes à feu et d'armes de mêlée que vous pouvez tenir dans chaque main. Si vous préférez un style de combat plus « corps à corps », vous pouvez aussi donner des coups de poing, des coups de pied ou même utiliser un bras coupé comme une masse. Cependant, vous n'êtes pas invincible. Une bonne gestion des ressources et un œil de lynx sont essentiels pour survivre, car les ennemis peuvent vous tendre une embuscade au moment où vous vous y attendez le moins.
En plus des combats, HYPERVIOLENT offre une narration captivante que vous découvrirez à travers les journaux de bord trouvés dans la station. En rassemblant les indices, vous découvrirez ce qui est arrivé au I.E.C. Commodus. L'atmosphère oppressante et le cadre de science-fiction dystopique rendent chaque découverte encore plus dérangeante.
Avec sa version 1.0, HYPERVIOLENT propose 14 zones à explorer et 22 armes pour affronter 19 ennemis distincts et 5 boss terrifiants. Le jeu inclut également des mécanismes uniques, comme la possibilité de piloter votre propre vaisseau spatial ou d'utiliser des outils puissants, comme le Neurotether Device, qui vous permet de contrôler directement les ennemis pendant un temps limité.
Le jeu sera disponible non seulement en anglais, mais aussi avec des sous-titres en allemand, français, espagnol, portugais brésilien, chinois simplifié et russe.
HYPERVIOLENT est déjà disponible en accès anticipé sur Steam, l'Epic Games Store et GOG.com. Le jeu célébrera son lancement en version 1.0 le 23 septembre 2025 !
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisÃ© par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam par iactus
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- (TEST) Senuaâ€™s Saga: Hellblade II Enhanced
- Les nominÃ©s pour la Gamescom Award 2025
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont Ã©tÃ© annoncÃ©s !
- FC 26 : nos premiÃ¨res impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Vampire : The Masquerade â€“ Bloodlines 2 est en prÃ©commande
- Subnautica 2 annonce une nouvelle crÃ©ature
- Little Nightmares III est disponible en dÃ©mo
- Blood of Mehran arrive en Octobre
- (TEST) Metal Eden (PC, PS5, Xbox Series)
- Assassin's Creed : Shadows annonce sa nouvelle extension
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intÃ©grale 8 films (DVD)