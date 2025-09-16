Dernières actus
Publié le Mercredi 17 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Xbox annonce une nouvelle mise à jour sur PC et console portables
Plusieurs nouveautés qui feront plaisir aux joueurs !Xbox déploie de nouvelles mises à jour pour ses applications sur PC et consoles portables. Ces nouveautés simplifient le lancement et la gestion de vos jeux et applications.
Grâce aux commentaires des Xbox Insiders et de la communauté, Xbox a créé une bibliothèque de jeux unifiée, un historique de jeu multi-appareils et des fonctionnalités d'application améliorées. Ces nouveautés vous donnent plus de contrôle sur votre expérience de jeu et vous permettent de retrouver vos titres préférés plus rapidement et de reprendre votre partie là où vous l'avez laissée.
Aperçu des nouveautés :
- Bibliothèque de jeux agrégée : Votre collection de jeux est maintenant rassemblée en une seule bibliothèque qui affiche les jeux installés à partir de différents magasins PC, comme Xbox, Xbox Game Pass, Battle.net et d'autres grandes boutiques. Dès qu'un jeu est installé, il apparaît dans la section « Ma Bibliothèque » de l'application Xbox sur PC, ainsi que dans la section « Récents » de la barre latérale.
- Historique de jeu : Les jeux installés à partir des magasins PC pris en charge apparaissent dans « Ma Bibliothèque » et dans la section « Récents » de l'application Xbox sur PC. Vous pouvez aussi masquer les titres que vous ne souhaitez pas afficher pour garder une bibliothèque claire et personnalisée.
- Mes applications : Ce nouvel onglet dans « Ma Bibliothèque » regroupe vos applications et magasins tiers en un seul endroit, en complément de la bibliothèque unifiée. Vous pouvez ainsi trouver, télécharger et lancer vos jeux sans avoir à passer d'une application à l'autre.
- Reprendre sa partie en un instant : Plus tard ce mois-ci, les titres jouables via le nuage et votre historique de jeu vous suivront automatiquement d'un appareil à l'autre. Le filtre « Jouable via le nuage » dans « Mes Jeux » vous permettra de retrouver facilement tous les titres compatibles. Une fois la fonctionnalité activée, la section « Reprendre » apparaîtra sur l'écran d'accueil de la console, du PC ou de l'appareil portable, vous permettant de continuer une partie exactement là où elle avait été interrompue.
Ces nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement et seront accessibles à un plus grand nombre de joueurs au cours des prochaines semaines. Pour en apprendre plus, visitez l'article sur le Xbox Wire en français.
