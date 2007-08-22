Dernières actus
Publié le Mardi 16 septembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Mistfall Hunter : Participez à la bêta de ce nouveau RPG gratuitement
Bienvenue dans la brumeLe monde est en proie au chaos. Après une guerre dévastatrice entre les Dieux du ciel et ceux des limbes, tous ont disparu, laissant leur sang se transformer en brume qui corrompt la terre et transforme les êtres vivants en monstres difformes.
Le seul espour de l'humanité réside dans Rosée, une jeune femme capable de ressusciter les héros tombés au combat. Leur mission : chasser les monstres, récolter le sang de leurs ennemis et s'en servir pour raccomoder la toile du destin.
Mistfall Hunter est un RPG en vue extérieure, mâtiné de jeu d'extraction. Il propose de combattre contre les monstres gérés par l'IA mais aussi d'affronter les autres joueurs, que ce soit en équipe ou en solo.
Au fil de vos parties, vous récupèrerez du butin, de l'équipement, de nouvelles armes et armures, de nouveaux objets... à la condition de pouvoir survivre et le ramener à votre camp.
5 classes sont disponibles : mercenaire, mage, flèchenoire, stryge de l'ombre et prophète. Chacun avec ses propres armes, son propre style de combat, ses propres forces et ses propres faiblesses. Plus de 10 compétences sont proposées. A vous de faire les bons choix. De nombreux talents seront aussi à votre dispoition pour créer le héros parfait.
Le jeu est actuellement en Bêta 3. Si vous voulez participer au Playtest, inscrivez-vous via Steam.
