Dernières actus
EA SPORTS NHL 26 est disponible
(TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, X...
DINKUM arrive le 6 Novembre sur ...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Mardi 16 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Bratz : Rhythm & Style est disponible
Personnalisez une mode audacieuse, dansez sur des chansons de l'univers Bratz, et envolez-vous vers des villes emblématiques.Outright Games et MGA Entertainment annoncent le lancement de Bratz: Rhythm & Style sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S et Steam. Ce jeu combine la mode, la musique et le rythme, et permet aux fans d'incarner Cloe, Yasmin, Sasha et Jade sur le podium. Il contient 20 pistes originales, des mini-jeux stylisés et de l'exploration mondiale.
Le jeu a un mode solo où vous participez à une compétition mondiale de mode, et un mode multijoueur local jusqu'à 4 joueurs. Vous pouvez explorer six villes dynamiques, dont Londres, Tokyo et la ville natale des Bratz, Stilesville. Vous pouvez débloquer des centaines d'articles de mode et affronter des personnages méchants comme Burdine Maxwell et les Tweevils.
Avec plus de 400 vêtements, chaussures, maquillages et coiffures, vous pouvez créer la tenue de vos rêves. Le jeu contient aussi de nombreux « clins d'œil », des vêtements des anciennes lignes de poupées et le retour de personnages appréciés, comme Kumi, Felicia, Nevra et Roxxi. De plus, la trame sonore inclut des chansons emblématiques de Bratz: Rock Angelz et d'ailleurs.
Stephanie Malham, directrice générale d'Outright Games, a déclaré que le lancement est le résultat d'un partenariat incroyable avec MGA. Elle a ajouté que le jeu met l'accent sur le plaisir et l'amitié, tout ce que les Bratz représentent.
Josh Hackbarth, chef du marketing chez MGA Entertainment, a mentionné que le jeu invite les joueurs à s'immerger complètement dans le monde des Bratz à travers la mode, la musique, l'attitude et le cœur. Il a décrit le jeu comme une célébration de l'expression de soi, de l'amitié et de l'esprit audacieux des Bratz.
Lancée par MGA Entertainment en 2001, Bratz est devenue l'une des marques de poupées les plus connues. La collection originale a présenté Cloe, Sasha, Yasmin et Jade, un groupe d'amies branchées qui lancent des tendances et s'expriment librement. La marque a continué d'avoir du succès dans les années 2020 avec la série sur les médias sociaux Alwayz Bratz.
C'est la troisième collaboration entre les deux compagnies, qui ont déjà travaillé ensemble sur Bratz: Flaunt Your Fashion en 2022 et sur le jeu mobile Bratz Total Fashion Makeover en 2021.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
Dernières Vidéos
- Mistfall Hunter : Participez à la bêta de ce nouveau RPG gratuitement
- Campus Life : le simulateur de vie en Université américaine est sorti
- EA SPORTS FC 26 en précommande
- Bratz : Rhythm & Style est disponible
- EA SPORTS NHL 26 est disponible
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)