Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
Un bordel comme on les aimeJ'ai vécu une histoire compliquée avec Borderlands. J'ai suivi sa création dès le début, ai vu des choses hyper prometteuses finalement abandonnées au cours de son développement, je lui en ai voulu pour ça et j'ai d'ailleurs détesté le premier opus. Je ne me suis pas arrêté à ça, la preuve, j'ai bien aimé le deuxième. Puis moyennement aimé le troisième. Et kiffé certains DLC. Et détesté d'autres...
Bref, Borderlands et moi avons eu des hauts et débats. Et beaucoup de bas.
Sans être fan de l'univers, largement inspiré de Mad Max que, pour le coup, j'aime énormément, j'ai quand même passé quelques sympathiques heures à arpenter la planète Pandora. Pandore en vf. Ça évitera de confondre avec une marque de bijoux
Il est temps, aujourd'hui, de migrer vers une nouvelle planète.
