Mega Man Star Force Legacy Collection fÃªte les 20 ans de la saga

Mega Man Star Force Pegasus

Mega Man Star Force Leo

Mega Man Star Force Dragon

Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force 3 Black Ace

Mega Man Star Force 3 Red Joker

Mega Man, le petit robot bleu, fête les 20 ans de la franchise Star Force. Ces jeux de type RPG vont se retrouver, pour l'occasion, dans une compilation.Mega Man Star Force Legacy Collection débarque en 2026, sans plus de précision quant à la date, sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Les titres inclus dans Mega Man Star Force Legacy Collection sont :Une bande-annonce a été publiée pour accompagner cette nouvelle annonce.