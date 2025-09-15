DerniÃ¨res actus
Renown arrive en accÃ¨s anticipÃ...
FATAL FRAME II: Crimson Butterfl...
Gloomy Eyes est enfin disponible...
Monster Hunter Stories 3: Twiste...
PubliÃ© le Lundi 15 septembre 2025 Ã 10:50:00 par Cedric Gasperini
Mega Man Star Force Legacy Collection fÃªte les 20 ans de la saga
I'm blue dabadi dabadaMega Man, le petit robot bleu, fête les 20 ans de la franchise Star Force. Ces jeux de type RPG vont se retrouver, pour l'occasion, dans une compilation.
Mega Man Star Force Legacy Collection débarque en 2026, sans plus de précision quant à la date, sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.
Les titres inclus dans Mega Man Star Force Legacy Collection sont :
- Mega Man Star Force Pegasus
- Mega Man Star Force Leo
- Mega Man Star Force Dragon
- Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja
- Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian
- Mega Man Star Force 3 Black Ace
- Mega Man Star Force 3 Red Joker
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisÃ© par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam par iactus
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Mistfall Hunter : Participez Ã la bÃªta de ce nouveau RPG gratuitement
- Campus Life : le simulateur de vie en UniversitÃ© amÃ©ricaine est sorti
- EA SPORTS FC 26 en prÃ©commande
- Bratz : Rhythm & Style est disponible
- EA SPORTS NHL 26 est disponible
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intÃ©grale 8 films (DVD)