Publié le Jeudi 4 septembre 2025 à 11:00:00 par Walid Hamadi
FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
Un léger polissage sur le cuir
Graphiquement tout d’abord, pas de grosse avancée et on le regrette un peu car, si la licence est assez irréprochable sur le plan des animations, la texture de la peau des joueurs et quelques modélisations de visages ont toujours laissé à désirer et c’est encore le cas cette année. Sur la version PS5 que nous avons testé, nous avons aussi constaté un peu d’aliasing déjà présent l’année dernière sur les plans lointains. c’est du chipotage, mais on ne peut pas dire qu’on se satisfasse d’une stagnation technique depuis quelques moutures.
Manette en main, nous avons pu nous essayer au mode classique seulement et non le mode “Réaliste” qui vise les joueurs compétitifs. Ce dernier promet des rebonds de balle différents et des passes plus réalistes comme son nom l’indique et sera celui imposé pour les parties d’Ultimate Team. Ce coup-ci nous avons donc joué en mode normal et nous avons eu l’impression d’un petit boost de rapidité et d’une expérience globalement un peu plus arcade et donc plus fun qu’auparavant. Encore une fois, nous n’avons eu la manette en main que moins de 30 minutes et les circonstances du match PSG - Toulouse FC ont peut-être été plus propices à une expérience plus débridée ce coup-ci.
Aussi, les phases défensives semblent plus laborieuses avec un marquage et un pressing assez lâches de la part du joueur contrôlé sur le moment. Pour ce qui est de l’attaque, il est toujours aussi difficile de marquer de l’extérieur de la surface tant les gardiens ont gardé leurs réflexes surhumains. Autre héritage des éditions précédentes qu’on aurait aimé voir corrigé : les arbitres sont toujours aussi nuls. Non un tacle sur le ballon par devant qui emporte un peu le joueur adverse sur la fin du geste ne justifie pas de carton jaune systématique. Calmez-vous EA !
Enfin les coups de pied arrêtés : ils ont l’air plus simples à effectuer ou alors c’est que j’ai finalement pris le coup de main. On vous l’a dit : difficile de juger d’une petite amélioration quand on connaît l’expérience depuis tant d’années. La conclusion sera donc la même que lors des années précédentes et sans doute celles qui suivront : FC26 c’est comme celui d’avant, avec quelques corrections mais qui ne justifient sans doute pas l’achat d’un nouveau jeu au complet.
